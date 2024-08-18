韓國、日本和美國領袖發表聯合聲明紀念大衛營峰會1周年，重申共同應對地區挑戰的承諾。

去年8月18日，美國總統拜登、日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅在美國大衛營舉行首個三方元首峰會，同意加深軍事合作，也同意共享有關北韓的實時訊息，且每年舉行峰會。三國元首在18日的聲明中強調，將堅定維護印太地區的和平與穩定，堅持攜手實現共同願景，並已做好準備應對世界上最大的挑戰。

據韓聯社和路透報導，韓國總統辦公室18日說，韓美日三國領袖當天在大衛營元首峰會舉行一週年之際發表聯合聲明，評價過去一年來的合作成果，再次強調合作意願。

聲明指出，在歷史性元首峰會後的1年裡，三國合作取得巨大進展，在大衛營峰會上確立的三邊合作原則，將繼續作為三國合作的路線圖。內容提及，「我們恪守承諾，就影響我們集體利益和安全的地區挑戰、挑釁和威脅進行磋商。」

另外，韓國媒體引述消息人士報道稱，三國元首計劃今年再次會晤，但具體時間尚不清楚，尤其是岸田文雄已宣布不競選連任。