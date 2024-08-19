人與人相處難免會有爭執，有些人脾氣來得快去得也快，微博運勢專欄點名3星座不擅長冷戰，說幾句安撫的話就能和好如初，尤其是雙魚座不僅心軟，耳根子也軟。

▍牡羊座

牡羊座個性直爽，喜怒哀樂全寫在臉上，給人一種不好惹的感覺，不過他們脾氣來得快去得也快，最受不了冷戰，即便真的動怒，只要把話說開、情緒都發洩了，牡羊就會忘掉之前的不愉快，也不會記仇翻舊帳。

▍天秤座

天秤座個性寬容大度，不喜歡計較，因此很少有事能真的惹怒他們，就算發生不愉快，一覺睡醒後便忘得一乾二淨。對於天秤而言，對錯有時候並沒有那麼重要，兩個人之間的感情才是關鍵，不必非要爭輸贏。

▍雙魚座

雙魚座生性敏感，別人一句無心的話，在他們的心中可能會引起波瀾，或產生一些小脾氣。不過雙魚對甜言蜜語沒有抵抗力，只要對方撒嬌示弱，或是哄一哄他們，耳根子軟的雙魚就會因為心軟氣消，其實他們不是真的生氣，有時就只是想被哄哄而已，享受被重視的感覺。

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