龔姓男子懷疑女友跟他人搞曖昧，竟夥同友人帶著開山刀、藍波刀準備教訓對方，行經湖口某處時，誤以為暗巷內牽著10歲女兒的陳姓男子就是女友曖昧對象，衝上前去一陣亂砍，導致陳男全身多處傷害，就醫後診斷出未來再也無法深蹲及跳躍，新竹地院法官依共同犯重傷害罪，判處龔男及其友人6年至6年2個月不等有期徒刑。

龔男因懷疑女友跟他人存有曖昧關係，邀約友人共同前往湖口鄉女友工作地點附近埋伏，想要給曖昧對象一個教訓。兩人到現場後未見目標，於是持開山刀、藍波刀四處搜尋，經過勝利路時，於暗巷內見陳男牽著未成年女兒迎面走來，誤認就是女友曖昧對象，兩人上前一陣亂砍。

龔男持開山刀由上往下朝陳男揮砍，陳男邊後退邊伸出右手抵擋，龔男再朝陳男右大腿揮砍導致陳男不支倒地，龔男友人即持藍波刀趨前朝倒地的陳男揮砍，陳男以腳抵抗時再遭龔男友人砍傷左腳底，致陳男右大腿股四頭肌斷裂、左足底肌腱斷裂、右手第五指撕裂傷及脫位併韌帶斷裂。

陳男就醫後，經醫院診斷陳男右大腿日後遺存活動障礙，包括無法深蹲及跳躍，有嚴重減損一肢以上機能之情形。

新竹地院法官認為，龔男及其友人砍後，雖發現誤認而砍錯對象，但兩人對於持刀械揮砍陳男受傷仍屬未違背兩人當之本意，兩人主觀上具重傷害之不確定故意，應屬灼然，且兩人人之行為與陳男所受重傷害結果，當有相當因果關係。

法官同時也認為，龔男及其友人在陳男女兒面前砍人，造成陳男女兒心中留下不可抹滅陰影，更重創陳男身心，兩人行為敗壞社會治安，雖然龔男與陳男達成和解，但並未依約賠償，最後依共同犯重傷害罪，判兩人6年到6年2個月不等刑期。