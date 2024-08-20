因為爆出疑似涉賭事件遭新竹御嵿攻城獅開除的球員「阿飛」施顏宗，20日聯盟對此事發表聲明，表示尊重球團懲處，也會依照聯盟規章處以重罰。

施顏宗就讀三民家商、義守大學時展現出色的彈跳能力，也獲得「阿飛」綽號，2015年以SBL選秀狀元在達欣籃球隊展開職業生涯，後陸續效力過SBL璞園、PLG桃園璞園領航猿、SBL彰化柏力力等隊，上季加盟攻城獅，在2023-24賽季例行賽出賽27場，平均貢獻2.41分、2籃板，不料日前傳出疑似涉賭被列被告並遭約談，訊後2萬元交保，儘管查證後確定案件並非發生在施顏宗效力攻城獅期間，攻城獅仍秉持高道德標準，宣布依約立即中止契約，代表攻城獅即刻開除施顏宗。

TPBL聯盟20日透過聲明表示，雖尚未公告規章細節，但聯盟和球團秉持高道德標準檢修規章制度，尊重球團懲處涉賭球員，聯盟也將依照聯盟規章處以重罰。

以下為TPBL聲明全文：

新竹御嵿攻城獅球員施顏宗因涉嫌賭博情事，於上週遭地檢署偵訊，在訊問後以現金交保。本聯盟雖尚未公告規章細節，然聯盟與球團皆秉持高道德標準檢修規章制度，往後凡確認涉及賭博之球員，聯盟將尊重球團懲處外，也將依照聯盟規章處以重罰，以維護得來不易的籃球環境。