女團「babyMINT」去年在選秀節目《未來少女》脫穎而出，20日舉辦成團記者會，成員粼粼、Vikky、熙妍、品妡、栩栩、丞妘在台上賣力唱跳新歌〈BOOOOOORING〉，不過團體內原本有9位成員最後縮減為6人正式出道，她們一看到離開的成員言菱、萩璇在台下送祝福，忍不住淚崩，品妡更是哭到說不出話，自虧：「沒想到哭這麼慘，好像哭的滿醜。」

談到退團的成員言菱、萩璇及曹晶晶，曹晶晶近來時常受邀上綜藝節目秀舞技，還有保持聯繫？babyMINT表示：「她有跟我們說帶著她的份繼續努力，我們也祝福她各方面都順利。」據了解，萩璇、言菱與華研仍有經紀合約，萩璇計畫往戲劇發展、言菱目前則是先專心學業，3位前團員算是被淘汰嗎？她們說，「在我們心裡不是淘汰，未來有機會的話，希望還可以9個人合體表演。」

「babyMINT」20日舉辦出道記者會，成員丞妘（左起）、Vikky、粼粼、栩栩、品妡、熙妍。（華研國際提供）

她們經過半年培訓，累積革命情感，私下也曾發生因為小誤會而引發激烈大吵，甚至吵到栩栩崩潰爆哭，還被成員嗆聲「哭屁喔」，混血兒Vikky的中文不好，本來想當和事佬，卻因為一句「所以現在是怎麼辦？」讓其他成員當場傻眼，她們最後互相溝通、講開，感情也越吵越好。