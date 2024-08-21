《萌寵明星粗乃玩》第4季上週播出，第3、4集將於21日晚間9點準時於官方頻道上架。本週觀察室也難得呈現火爆狀態，在第一次配對中互選的亦凱與凱玲進入2人世界，讓同樣對凱玲有好感的博雄在一旁完全插不上話，尷尬化身透明人，被動表現讓孕婦吳姍儒（Sandy）動怒：「博雄為什麼不主動？」阿本也忍不住喊話博雄：「喜歡就衝了啦。」溫妮更罕見發狠：「他的貓都比他有勇氣。」

被譽為「宇宙發電機」的凱玲小動作頻頻，讓不少觀眾認為她頗有心機、渾身是戲，本週更與多位男嘉賓呈現曖昧氛圍，甚至大膽出擊直接走進3位男嘉賓房間參觀，此舉讓觀察室成員們目瞪口呆，阿本驚嘆：「這招太高明了，真的非常有自信，我很欣賞。」晚餐時間。凱玲也多次幫博雄盛飯，令吳姍儒火大表示：「飯就在面前而已，桌子很大嗎？」已得知後續發展的阿本爆料劇透：「凱玲將變成宇宙中心。」各種意想不到的撩男攻略引發熱議，溫妮敬佩表示：「女生真的可以學起來！不只男生看了暈，女生看了更暈。」

張瑞夫（左）跟曹芯瑜在節目中相談甚歡。（TVBS提供）

在本週的播出中，萬秀洗衣店孫子張瑞夫將加入配對尋找新戀情。曹芯瑜率性拒絕所有男嘉賓，但靦腆但健談的張瑞夫見面時，曹芯瑜反倒多次主動開啟話題，相處充滿粉紅泡泡，令觀察室裡的Sandy、阿本、溫妮直呼：「太可愛了！談戀愛就是要這樣開始！」