港男跨海淪車手！新北海山警「1天阻詐4件」挽救人民荷包

詐騙滿天飛！新北市海山警分局前（21）日一天接連阻攔4起詐騙案，並藉由黃姓港籍車手深入追查，接續查獲上游成員吳男，訊後全案將2人依詐欺、違反洗錢防制法移送偵辦。

海山分局埔墘派出所員警李戴合、孫文晞於21日上午接獲國泰世華銀行板東分行、華南銀行埔墘分行報案，指稱有民眾打算匯款100萬元、3萬元入不明戶口，疑遭詐騙。經了解，王姓老翁表示中部老家修繕修繕，為此提領100萬元作為工程款，不過一旦被問及修繕細節、承包商時，王男卻支吾其詞，也無法提供聯繫方式，員警則提醒王男詐騙常見手法，切勿輕易相信，成功打消他匯款念頭。

無獨有偶，埔墘所警員陳匯明、邱大桂再次接獲銀行通報，指稱一名盧姓女子有過網路得知加入LINE投資群組，並被要求投入資金數萬元，卻沒想到該匯款帳戶已被設為警示帳戶。所幸警方百般勸阻，盧女驚覺遭遇詐騙，順利守住荷包。

海山分局受理報案後，指導被害人與詐團周旋，並於21日傍晚在縣民大道一處超商當場查獲香港籍車手黃男。（圖 / 劉詠韻翻攝）

海山分局表示，江翠所21日接獲中華郵政文化路郵局通報，一名林姓女子身陷假交友詐騙，想要匯款37萬元至陌生友人的帳戶，幸好經過所長陳賴儀、警員陳致豪、戴自順勸說溝通，才避免林女財物損失；事後，林女也開心攬著所長陳賴儀的手，親切的說「你就像我兒子一樣」。

警方查扣偽造證件、收據、現金20萬元及手機等犯案工具。（圖 / 劉詠韻翻攝）

另外，埔墘所日前也接獲廖姓女子報案，稱6月間加入LINE的投資股票群組，陸續匯款面交計65萬後，察覺無法取回獲利，連忙請求警方協助。警方受理報案，指導被害人與詐團周旋，並於21日傍晚在縣民大道一處超商當場查獲香港籍車手黃男，另查扣偽造證件、收據、現金20萬元及手機等犯案工具，並接續查獲上游成員吳男，訊後將2人依詐欺、違反洗錢防制法移送偵辦。