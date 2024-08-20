有涉洗錢案前科的楊姓男子於今年6月再度行騙，橋頭地院（見圖）審理後依三人以上共同詐欺取財未遂罪，處徒刑1年6月。（本報資料照片）

高雄一名從事太陽能業的楊姓男子為了追求每位詐騙客戶5000元的報酬，他於今年5、6月份再次當車手行騙，以假投資真詐財的話術陸續騙得137萬元。由於楊男願意賠償被害人蔡男，且獲得原諒，橋頭地院審理後依三人以上共同詐欺取財未遂罪，處徒刑1年6月。可上訴。

楊姓男子是詐騙累犯，之前犯下兩起違反洗錢防制法的案件，但他為了私利，仍繼續行騙。楊男於今年5、6月份聽從真實姓名年籍不詳的暱稱「林波」、「張惠琳」指示，持假冒的某公司業務人員證件，前後4次到岡山區詐騙蔡男，共取得137萬元。

蔡男後來察覺有異，報警處理，並說於今年6月20日要再度面交20萬元給騙徒。警方獲此情資後到場埋伏，逮捕車手楊男，並起出偽造的某公司業務人員證件與現金收據等證物。警方訊後移送橋頭地檢署，橋檢起訴。

由於楊男認罪，橋頭地院審理後依三人以上共同詐欺取財未遂罪，處徒刑1年6月。可上訴。