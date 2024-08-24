墾丁為台灣最具代表性的觀光景點，全盛期整年遊客甚至高達800多萬人，但近年來直線衰退，墾丁大街店家坑殺遊客事件頻傳，加上疫情影響，導致人流持續下探。到底當初墾丁怎麼紅起來的？一切都跟哈雷彗星有關。

哈雷彗星是有名的短周期彗星，每隔75、76年就能從地球上被觀測到，1986年時就曾接近地球一次。當時媒體報導，墾丁大街是最能看清楚的地方，讓墾丁瞬間聲名大噪，不少人湧入只為一睹彗星身影。

墾丁、南灣美麗的沙灘海岸，結合豐富且具有特色的地貌，商人們嗅到商機，各類產業紛紛進駐，至此墾丁大街名聲不脛而走，許多活動如春吶、墾丁風鈴季、半島藝術季在此舉辦，《海角七號》更是將墾丁聲勢推到顛峰，全盛期的人龍相當恐怖，想要往前走一步都相當困難。

但隨著墾丁聲勢水漲船高，價格也逐漸成正比，多次傳出消費糾紛，遊客遭到坑殺，重創墾丁形象，又適逢東南亞、菲律賓觀光逐漸抬頭，旅客人數大幅下滑，短短10年掉了將近600萬人，也因此遭網友揶揄「國旅是有錢人玩的，窮人只好出國了」，不少原本會在夏季固定前往墾丁的人，紛紛將目標轉向日本沖繩、或是菲律賓長灘島，甚至是泰國、馬來西亞等國家。