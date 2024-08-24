近年「殯葬業」大幅轉型，已不再是早期被排斥的行業之一，甚至有不少人想投入相關產業。一名網友表示，他待過台北市和高雄市政府的殯葬處，南北殯葬文化差異滿大的；薪資、獎金則差不多，如果從事冰存或火化，最多拿得到3萬元。

原PO自述，台北殯葬處工作環境好、設備新穎，「沒有傳統殯儀館的冷冰冰」，加上同事們較年輕，相處起來氣氛活潑。業務量大但分工明確，上手後不太需要加班。

高雄殯葬處占地廣闊，除處本部，還有30座納骨塔分散在各區，多數建築、設備偏老舊。南部人情味重，風氣也較傳統，每逢清明節連假，所有人都要加班。

獎金部分，幕僚單位6000元，業務單位加倍，有1萬2至1萬5，如果是處理遺體冰存或遺體火化，可領2萬至3萬不等，但這些工作大多由技工或工友負責。

原PO補充，「活人絕對比死人還可怕，因為只有活人會找你麻煩」。他不諱言，任職近6年期間聽過不少靈異事件，端看自己如何解釋，只要心存善念別胡思亂想，或許還累積一點功德，能安穩做到退休就很滿足了。