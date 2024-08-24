翻攝爆料公社

新竹縣褒忠亭一年一度的義民祭，轄區警方動員大批警力前往活動現場支援，就怕活動造成附近交通癱瘓，沒想到！新埔分局與竹北分局的警員在騎車前往支援途中不慎發生追撞，所幸未造成人員傷亡，事發過程被民眾上傳至網路上後，引發大批網友調侃「都是自己人」。

兩名警員騎車要前往支援義民祭活動，因為路口紅燈急停，沒想到遭到自己人追撞。（翻攝爆料公社）

據了解，竹北分局警員騎警用機車前往支援義民祭，主要負責注意道路上是否出現可疑的人事物，路途中因交通號誌已轉成紅燈，後方警員未注意前方同仁已停下，煞車來不及，直接後方撞擊前車，導致2人倒地，所幸速度不快，兩人很快就爬起來，前方被撞的警員一臉無噢，所幸兩人均無大礙，機車只有輕微受損，後續2人則繼續執行勤務，維護活動順利進行。

有民眾將拍攝到的畫面，PO在網路《爆料公社》，網友看到影片後紛紛留言表示：「襲警！差點拔槍了」、「交整崗的那位學長應該很傻眼」、「後方全責~~笑死」、「這樣要報警嗎？」、「警察叔叔要酒測，應注意而未注意」、「誰撞我，回頭一看居然是學弟」。