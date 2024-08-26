58歲美魔女胡文英，日前接受網紅鄧佳華邀約，說要合拍《華根上英》。不過因為爆發退粉潮，胡文英又發文強調「絕對不會沉淪拍成人片，有辱胡家門風的事打死不幹」。究竟有沒有謎片仍不得而知，倒是兩人近來頻頻合體拍短影音炒熱話題。甚至不忌諱正值鬼月，半夜跑到有「全台第一陰屍路」的巴拉卡公路直播，結果過程中鄧佳華還疑似卡到陰，臉色發白蹲在路邊狂吐。

胡文英在臉書釋出影片，她與鄧佳華半夜摸黑到有著「全台第一陰屍路」稱號的巴拉卡公路直播，地點選在曾有人輕生的公墓前，膽量異於常人。影片中胡文英才對著鏡頭說出：「現在是鬼月…」，下一秒就見到鄧佳華突然乾嘔，嚇得她急忙關切：「佳華你怎麼了？」隨後見到鄧佳華蹲在地上狂吐，表情看起來相當痛苦，雖然畫面沒帶到胡文英，卻能清楚聽到她驚慌失措的聲音：「佳華吐了，佳華突然吐了，等一下。」接著見到鄧佳華癱軟的坐在地上，畫面就此中斷。

鄧佳華吐到癱軟坐在地上。（圖／胡文英臉書）

胡文英事後表示：「播到一半佳華被卡到陰…我嚇到不行」，不過網友們似乎毫不在意，紛紛留言嘲諷：「他應該是走太累，反胃吧」、「鬼應該怕他吧！鬼看到他也在吐啊！只是妳們看不到而已」、「卡到？要演也要演的像一點，這種演技這麼爛也要出來騙人」，鄧佳華則是不畏酸民，跳出來表示：「我要保護文英」。

鄧佳華直播疑似卡到陰，臉色發白蹲在路邊狂吐。（圖／胡文英臉書）

胡文英說鄧佳華卡到陰，但不少人認為根本「演很大」。不過這條有「全台第一陰屍路」的巴拉卡公路，可不是開玩笑，位在假日充滿觀光客的陽明山，編號為101，有「第一靈異」的諧音。據悉，該地靈異事件頻傳，資深媒體人馬西屏還曾指出該條公路有5個極為恐怖的地方，像是路段偏僻陰森、白霧終年不散、入夜後長達17公里沒路燈、N字型彎道特別多，但最讓人覺得毛骨悚然的是「路邊的『人』特別多」。

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