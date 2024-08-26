總統賴清德、行政院長卓榮泰上任將滿百日，有黨政人士受訪認為，賴、卓兩人互補、相知相惜，更拿知名動畫《進擊的巨人》的角色比喻兩人關係。但資深媒體人黃揚明指出，該黨政人士舉出的兩位角色，在作品中的下場都不好，調侃「真會比喻」。

圖為「進擊的巨人展WALL TAIPEI」中展出的超大型巨人模型。（中時資料照，陳俊吉攝）

綜合媒體報導，有不具名黨政人士受訪提到，府院在100天以來主打「團體戰」，從凱米颱風風災、成立3大委員會與國會改革法案等3件事可窺見，賴清德和卓榮泰的高度默契與分工，兩人在個性上不只互補，更亦師亦友、相知相惜，若用《進擊的巨人》角色來比喻，賴就像「調查兵團」的艾爾文團長，卓則是里維兵長，他們各有所長、合作無間，在一起時更發揮1加1大於2的超高戰力。

而對於相關說法，黃揚明今在臉書發文狠酸，在《進擊的巨人》中，艾爾文團長的結局是在與巨人作戰時陣亡，而里維兵長的下場則是傷殘，這位拿2位角色比喻賴清德和卓榮泰的黨政人士「真會比喻」。不少網友也在黃揚明的貼文留言表示，「我相信那個比喻的人一定沒看過進擊的巨人」、「有人在威脅賴清德…」、「這黨政人士是英系的嗎」、「只會鬥的鬥雞」、「無言」。