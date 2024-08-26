喜劇電影《鬼才之道》上映來到第3周，主演們25日再次來到台中與觀眾見面。陳柏霖率領張榕容、王淨、姚以緹、百白、瘦瘦舉辦拍照見面會，現場大雨仍未澆熄台中民眾熱情，滿滿人潮塞爆台中大魯閣新時代購物中心中庭。

粉絲們敲碗許久的台中見面會終於登場，現場眾多粉絲聚集，還有影迷高舉應援版讓王淨笑說：「我們真的好像偶像團體出道！」活動除了拍照外，也抽出幸運觀眾上台玩「鬼才拳」，先前就有遊戲經驗的陳柏霖和王淨在現場親自示範遊戲方式。

大雨仍不減粉絲熱情，台中見面會吸引滿場影迷朝聖。（牽猴子提供）

眾人分成兩隊PK，首次參賽的姚以緹開賽前害羞直說：「想當最後一棒，我沒玩過也不擅長這種遊戲，很怕拖累大家。」沒想到卻意外成為遊戲黑馬，初次上陣就一舉淘汰兩位對手，被封為當天的遊戲MVP，也讓張榕容笑虧：「很符合潔西卡（姚以緹角色），有點心機又有一點反派的形象。」

另歌手安溥近日看完《鬼才之道》後，寫下誠摯動人的文字，由電影公司官方曝光後超過上千人按讚分享，她寫著：「人生最怕遠看是喜劇近看是悲劇，是吧。《鬼才之道》用最溫柔的方式對待喜劇的本質：沒有惡搞或便宜的橋段，只有溫柔。」