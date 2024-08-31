電影《鬼才之道》今（31日）舉辦「鬼才開學—水手服場」，一開賣即造成售票網站當機， 超過500張票被搶光，導演徐漢強也率演員群陳柏霖、王淨、百白、瘦瘦等出席映後與現場觀眾互動。「旺來成員」王淨、百白、瘦瘦更重現片中經典水手服造型，身為「旺來大家長」的陳柏霖也身穿高校制服驚喜現身，王淨感性表示：「從暑假走到開學，上映以來不斷看到好多觀眾看完電影的心情分享，都好感動，還有很多二創的手繪，我們都好珍惜每一位看過《鬼才之道》的觀眾。」

王淨日前因為宣傳電影，特別開通了社群軟體Threads帳號要跟影迷互動，但昨受訪時，她驚曝有想要註銷帳號的念頭，「因為我覺得社群好像有點過多，會有點不知道要這麼多幹嘛」，但她強調並非近期遭受太多負面的批判，「我覺得只要能夠被討論、被大家注意到，其實我覺得就是很令人開心的事！」而針對日前網友提出「是不是不挑劇本」、「什麼作品都有王淨」等的言論，王淨也大方回應，指出今年作品百花齊放，大家都可以挑選自己喜歡的作品來看，是一件很棒的事。

王淨日前為宣傳電影開通社群軟體Threads帳號要跟影迷互動。（羅永銘攝）

另外，片中陳柏霖演唱的〈愛的視線〉與許光漢在《正港分局》中唱到的〈瑪爾濟斯之歌〉並列為近期的洗腦神曲，對此，陳柏霖笑說：「電影公司規定我先封麥了，大家先練，每天看到好多跳愛的視線的觀眾，都好厲害，電影公司應該有考慮辦愛的視線跳舞大賽。」《鬼才之道》全台熱映中。

陳柏霖演唱的〈愛的視線〉相當洗腦。（羅永銘攝）