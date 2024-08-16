台灣羽球金牌好手王齊麟，日前與搭檔李洋在巴黎奧運創造2連霸紀錄，回台後一舉一動都備受關注，他也大方在社群與啦啦隊女友陳詩媛放閃，怎料，女方日前卻因進入桃機管制區接機引發爭議，事後雖已發聲道歉，但仍受到外界批評，15日更直接關閉社群。對此，同為啦啦隊成員的李雨禧，也心疼表示：「大家放過她吧，拜託！」

李雨禧是福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa sexy」的成員，同時也是樂妃樂團副團長，更有「琵琶女神」封號。而她16日發文表示，看到陳詩媛關閉社群的消息，很是心疼，雖然不認識對方，但很久以前看過對方的作品，並大讚對方「是很認真的女孩」。

李雨禧見陳詩媛關版，希望外界能因此放過。（圖／Threads@hitomi03_25）

接著她提到，看到對方近日不斷被網友攻擊，想起自己也曾有被網暴的經歷，坦言那段時間真的很辛苦，「大家可不可以理性一點？不要一直跳針去評判別人的戀情」，最後更呼籲：「大家放過她吧，拜託了。」

事實上，陳詩媛進入桃機管制區一事，她先前已發文道歉，表示確實處理得不夠完全，同時也澄清並未佔用選手的受訪時間；而航警局日前也回應，她當天是持有航警局核發的「公務接待通行證」，因此符合規定，出面解開外界誤會。