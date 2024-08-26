線上零售平台「Shein」在最新公布的2023年永續發展報告中承認，在供應鏈中發現兩起使用童工和薪資低於法定標準的案例。由於Shein正準備在英國上市，此舉引發外界猜測是否為避免影響上市計畫而主動承認不法。

瑞士非營利組織「Public Eye」今年稍早在調查中揭示，為Shein生產服裝的員工每週工時長達70小時，且在特定地區面臨強迫勞動指控。此外，Shein還因涉嫌抄襲設計陷入多起訴訟。

超高工時、強迫勞動與抄襲等問題已經讓Shein原定在美國上市的計劃停擺，然而，Shein在英國尚未出現正式反對聲浪。據悉，Shein在6月送交準備在倫敦證券交易所上市的文件，並在英國7月大選前幾週取得工黨的支持。

據《泰晤士報》（The Times）報導，Shein已於去年10月表示限縮供應商管理政策，若出現任何涉及童工或強迫勞動的違規行為，便會立即中止合約。

Shein表示，公司稍早暫停雇用童工的中國供應商的訂單30天，目前兩起童工案件已迅速解決。補救措施包括終止與未成年員工的合約、確保支付所有積欠薪資、安排體檢以及根據需要協助遣返至父母或法定監護人。經過適當的補救後，Shein才和相關製造商恢復合作關係。

報告還指出，經過中國獨立審計機構的調查，有0.5％的供應商未按當地最低工資標準支付員工薪資或拖欠薪資。