高雄一名張姓女子的愛貓「嚕嚕」於去年7月在自家住宅休息時突然被鄰居林男的黃貓咬傷，導致嚕嚕重傷送醫，張女在救貓時也因驚嚇跌倒導致骨折。張女對行凶的黃貓飼主林男提告，求償醫藥費、精神慰撫金等共52萬元，橋頭地院調查後，認為張女受傷與黃貓無關，但嚕嚕確實被抓傷，判決林男應賠償3100元。可上訴。

此民事求償，張女主張，去年6月16日她與有牽繩的嚕嚕在自家住宅前休憩時，黑貓突然跑來攻擊嚕嚕。張女在當時就有請林男約束其飼養的黃貓，但同年7月22日，此黃貓於中午突然衝到張女的住處，猛烈攻擊嚕嚕，導致嚕嚕全身多處抓傷、左腳掌底部咬傷等。

張女在救護嚕嚕的過程中，因爲受到黃貓的驚嚇而跌落在地，導致左側遠端肱骨骨折合併上臂橈神經損傷。張女認為林男放任黃貓行凶，因此向林男求償醫藥費、精神慰撫金和看護費用等共52萬元。林男回擊，這只是張女的片面之詞，其提供的影片無法證明其所受的傷害是黃貓所造成，缺乏人證、物證。

橋頭地院審理後，指張女提供的影片缺乏兩貓打鬥，或張女驚嚇跌倒、碰撞等聲音與畫面，無法證明張女的跌倒是因為黃貓所造成，不能認定林男有任何不法侵害張女身體健康權的事實。法官判決，林男應賠償張女3100元。