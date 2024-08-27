黃霆睿（Ray）27日推出新歌〈我用了多少的十年才明白〉，邀來琳誼Ring跨刀合作。同門的兩人相當熟識，拍攝MV時是否會笑場？黃霆睿坦言：「確實有一度笑場，但看到太陽快要下山時，擔心沒捕捉到導演要的光，還是很快的重新培養情緒，希望可以把最好的畫面呈現給大家。」他更爆料：「沒有琳誼戲份的時候，竟然衝去旁邊點鹽酥雞。」琳誼則笑回：「當天都蠻輕鬆互動、蠻有趣好笑的，但鏡頭一開，我們都很專業。」她更感謝這次邀請，「當時聽到這首歌就覺得很好聽，會是大家去KTV必點的那種，謝謝Ray喜歡我的聲音，願意找我一起合作。」

黃霆睿選在出道日當天發行單曲，作為給粉絲的驚喜。他和琳誼聲線很合，「她的嗓音很空靈，很符合這首歌所要傳達的回憶、遺憾情緒，也為整首歌增添了畫面感。」琳誼則表示：「我和Ray差不多時間出道，雖然私底下不是會經常互相聯絡的關係，但合作起來蠻有默契的。」

談及新歌〈我用了多少的十年才明白〉創作靈感，黃霆睿透露是看了《我的婆婆怎麼那麼可愛2》的劇本，其中裡面有一段故事在講述，男女主角學生時期一段未修成正果的戀情，後來直到中年以後意外又重逢的故事，而從中獲得了創作的靈感。新歌講述遺憾的體悟，黃霆睿說：「我比較極端，不喜歡做讓自己後悔的事情。現在最想把握的是每個得來不易的機會，希望可以讓更多人認識我和我的音樂。」

黃霆睿新歌〈我用了多少的十年才明白〉，邀來琳誼合作，（相映音樂提供）

兩人超級幸運，〈我用了多少的十年才明白〉在未正式上架前，就擁有機會站上師兄五月天演唱會舞台首唱，黃霆睿直呼：「當然很開心啊，因為當時歌曲還沒上架，所以首唱後幾乎每篇貼文都有人一直來留言敲碗這首歌上架，真的很謝謝大家的喜歡，現在這首歌正式完成要上線了，希望大家可以多多支持分享，也很謝謝師兄五月天願意給我這個機會可以分享創作給大家。」琳誼也開心說：「可以在這麼大的舞台跟大家分享新歌，我們也為了這首歌特別編排了走位，希望大家會喜歡這首歌。」