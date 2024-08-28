日本新生代樂團Iuv首度來台拍攝新歌MV，不過其實隊內有5位成員，但卻只有主唱兼吉他手Hiyn和擔任DJ的Ofeen前來，今（28日）受訪時問及原因，Hiyn直率地說「因為製作費吃緊」，並透露，本來其實只有自己要來，但擔心一個人太孤單，就硬拖自小學就認識的Ofeen一起作伴。

2人皆是首度造訪台灣，Hiyn說「想去九份，因為和《神隱少女》裡面的場景很像，網路上很多人推薦，也很想要吃小籠包」，此外，他還表示，想騎機車，「看到台灣很多機車，日本其實很少見，但我只有汽車駕照」，並提及之所以會選擇來台灣拍MV，是因為看到Official鬍子男dism和FNCY等日本歌手在台灣拍攝的MV都很帥氣。

有沒有喜歡的台灣歌手？2人點名了樂團「落日飛車」和「大象體操」，笑說是因為音樂串流平台的推薦，聽了之後發現非常喜歡。Hiyn也透露，雖然大學時有修中文課，「但現在說不出口，太害羞了」。而5名成員都是2003年出生的現役大學生，如何調配學校課業與演藝活動？Hiyn打趣說「我們其實沒有兩邊都做得很好，但應該除了我之外，其他人的成績都還不錯啦」。

日本樂團luv成員Hiyn（右）與Ofeen開心收下烏魚子和蛋黃酥。（華納唱片提供）

即將在9月4日發行新單曲〈好人紀行〉（Lover's Stroll），Hiyn介紹到「想把現代的City Pop連接到未來，希望未來的City Pop 可以像是這個樣子，包含了我們對未來City Pop的期望」。最後，他們不忘喊話台灣歌迷「我們也很想到台灣辦演唱會，請大家務必，一定要多多支持」。