許多人到日本旅遊時，都會在超商進行消費。日本醬料包廠商Pakitte分享，全家超商近日引進日本的不沾手醬包，「購買熱狗即送不沾手番茄芥末醬包1個」，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛大讚是消費者福音。

Pakitte在Threads上分享，全家超商近日比照日本國內超商，引進了日本十大驚奇事物的「不沾手醬包」，消費者只要購買熱狗即可獲得1個不沾手番茄芥末醬包，「台灣正式邁向未來！」

對此，許多網友紛紛回應，「全家想要幹掉7-11，就是把日本的大部分商品在台灣上架。然後7-11為了搶回第一的寶座也如法炮製。消費者：高興」、「全家的食物雖然口味有待加強，但不得不說其他小細節真的是走在最前面」、「假如再加上麵包可以回歸以前蒸過的熱麵包，那我一定天天買熱狗堡」、「很多東西真的都應該向日本看齊！」、「就是這個，超方便」。

另外也有不少人認為，日本超商的熱食也可以一同引進，「炸雞也比照辦理好嗎」、「炸雞也要跟進啊」、「希望也比照日本賣美式炸熱狗」。