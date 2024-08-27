北市49歲郭姓男子平時有手好閒，四處行竊，見路邊沒有上鎖的腳踏車就當作自己的代步工具，本月3日在齊東街行竊一輛捷安特腳踏車，車主當時正要使用，驚覺停在門口腳踏車遭竊，立即報案，警方根據監視器，在5小時後發現，郭男原本穿著鮮艷，犯案後變裝改為黑色T侐，立即逮捕歸案。

郭男平時在中正區閒逛，四處行竊，直至因案被發布通緝，仍在路上尋找下手目標，警方受理報案後，立刻調閱監視器，確定郭男身分，且遭到士林地檢署發布通緝，仍不知收斂，持續行竊，為躲避追查還變裝試圖掩人耳目。

被害車主稱，案發前一晚，將腳踏車停放在自家門口，隔天下午1時許正要牽車時，發現停放在門口的腳踏車小詩不見，遂報警求助，案經警方調閱監視器，確認郭男逃逸路線，火速在5小時內將郭男逮捕歸案，車主對於警方辦案效率非常滿意，頻頻豎起大拇指表示感謝。

中正第一分局呼籲，民眾及店家應妥善保管自身財務，以免宵小有機可趁，另也呼籲，「法網恢恢，疏而不漏」，歹徒切勿心存僥倖，自認為犯案後可以規避警察的查緝，警方將持續致力於打擊犯罪並守護社會治安。