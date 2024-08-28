國境解封後，被疫情困住的國人出國熱潮仍持續加溫，位於花蓮的外交部東部辦事處辦理護照件數去年超過4萬件，件數爆量，是疫情前的2倍多，今年至今也超過2萬件，並多次派員到台東辦理行動領務，也受理了1600多件，為更加便民，外交部下月3日起將試辦有條件式線上申換護照，年滿18歲符合資格就可線上申辦，可多加利用。

疫情衝擊全球觀光，台灣在2022年下半年逐步解封開放國境，解封後民眾湧入辦護照造成人潮；根據外交部東部辦事處統計，2019年申辦護照件數1萬9335件，2020年起因為疫情關係，驟降到約3000件，2021年更僅1756件，疫情趨緩後出國人數大增，前年7785件，到去年2023年暴增到4萬4279件，今年至7月為止，也有2萬2963件。為了落實為民服務，還派員到台東辦理行動領務，方便台東民眾辦護照。

疫情解封後，國人出國熱潮仍持續加溫，外交部東部辦事處外交工作也不斷。圖為東辦處長胡琪斌致詞日本鹿兒島縣與花蓮市締盟為友好城市。（本報資料照片）

東部辦事處處長胡琪斌觀察，這段期間不少外地人選擇來花蓮旅遊順便辦護照，以周五、周一的受理件數最多。也有因外縣市辦護照人更多，特別來花蓮辦理，等候時間不久，又能到花蓮旅遊。不過因東部辦事處護照申辦的工作人員僅3人，工作量暴增確實非常辛苦。

胡琪斌表示，外交部領事事務局將從9月3日起啟動試辦「有條件式線上申換護照」，年滿18歲、持有自然人憑證，及符合護照逾期、10年內沒有遺失紀錄、沒有涉各類加簽案、戶籍資料未變更以及人在境內等條件，就可以線上申換再親自領取。

此外，外交部東部辦事處近年協助姊妹市相關活動，促成花蓮市、秀林鄉、新城鄉、壽豐鄉、瑞穗鄉等陸續與日本、韓國及美國等國城市簽署友好城市交流協定或進行姊妹市互訪等活動，讓城市外交將更加熱絡。