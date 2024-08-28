南投縣林姓男子的車牌遭註銷，網購假車牌於中彰投地區活動，他將車借給朋友，朋友占用私人停車位遭舉發東窗事發，林男到案坦承不諱，使用假車牌期間害車主被ETC扣了17筆國道過路費、共1074元，還有1張違規罰單，遭南投地院依行使偽造特種文書罪處拘役30日。

判決書指出，32歲林姓男子的轎車因故車牌遭註銷，去年6月透過蝦皮拍賣網站以5000元購買假車牌，懸掛假車牌行駛於台中、彰化及南投等地，直到他將將車出借給簡姓朋友，朋友將車停放南投市祖祠路的私人租賃停車位，涉嫌占用私人停車位9月2日遭舉發，警方聯繫張姓車主移車，才讓懸掛假車牌案曝光。

檢警循線查出林男懸掛網購假車牌在中彰投趴趴走，使用假車牌2個多月期間，害張姓車主被電子國道收費系統ETC扣了17筆過路費、共1074元，還有1張在彰化縣的違規罰單，造成車主損失，也損害監理機關對車牌核發及管理的正確性；林男到案坦承不諱，沒收假車牌2面。

南投地方法院審酌，林男掛假車牌上路，破壞公路監理機關對車牌管理的正確性，考量他坦承犯行，加上高職肄業擔任貨車司機，經濟狀況勉強維持，依偽造特種文書罪處拘役30日，如易科罰金，以1000元折算1日。