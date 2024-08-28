涉「剴剴案」的兒福聯盟陳姓社工昨遭台北地檢署起訴，兒盟今天透過臉書發文指出，對於這起憾事絕對感到責無旁貸，今年3月重新審視整起事件與流程，並擬定具體的服務改善計畫，包含增強社工對於兒童虐待風險辨識、完善督導系統兒虐風險的警示功能、致力減少兒少安置轉換的安排，避免憾事再度發生。

兒盟說明，未來將擴大社工兒少保護風險敏感度培訓，引入衛福部推展SDM訓練，進行兒少保護評估，建立第一線同仁明確的行為準則，以增強社工對於兒童虐待風險辨識。

兒盟表示，也將完善督導系統兒虐風險的警示功能，視個案狀況提高訪視頻率、完備數位化資料庫後建立自動化對比評估機制、強化兒盟內部的個案討論機制，納入外部專家建議，提高判斷風險的整體敏感度。

兒盟表示，秉持兒少最佳利益為原則，未來以減少孩子安置處所及照顧者轉換作為重要的工作原則。

兒盟強調，服務過程仍有不足及需要改進的地方，但嚴正聲明「兒福聯盟不曾也絕不會指示社工進行任何非法行為、更沒有任何包庇」，過去5個月以來，兒盟與相關單位、專家學者針對服務流程，持續進行檢視與討論，並提出具體服務改善計畫，精進服務流程，例如增加社工訓練、完善督導制度，並展開整個機構內稽內控制度的建立工作。

兒盟表示，30年多來，兒盟因應社會需求，持續開辦各種兒少與家庭服務，也在過程中不斷地精進服務品質，很遺憾未能接住剴剴，對於剴剴及其家屬與關心剴剴的朋友們深感抱歉，身為社會安全網的一環，將確切落實服務改善計畫，與所有助人工作者一起進步，為更完善的兒童福利制度持續努力。

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