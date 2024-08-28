「綜藝天王」吳宗憲是演藝圈公認最有錢的明星，身價早就破億，對待底下4名兒女相當寵愛。不過，鹿希派日前竟爆料，吳宗憲對三女兒Olivia超級疼愛，還把象徵富貴地位的「黑卡」當成禮物送給她。

鹿希派日前在節目《11點熱吵店》笑著分享：「家裡空氣比我還有用！」不只房子被大姐Sandy霸佔變成化妝間，就連家人要幫他慶生，自己都是最後一個才知道時間地點的人，讓他覺得好委屈。

接著鹿希派爆料，其實老爸吳宗憲最疼三女兒Olivia，原來在Olivia出生後，吳宗憲的演藝事業才翻轉，因此認定Olivia就是他的福星。至於有多疼？鹿希派則說，有次Olivia只說喜歡狗，老爸竟一口氣買了13條狗回家。好友沈玉琳也在一旁作證此事：「絕無虛構！」

鹿希派吃醋老爸竟然送黑卡給Olivia。（圖／YT@11點熱吵店）

而在兩年前，全家人在微風百貨慶祝Olivia生日時，吳宗憲因為沒有準備生日禮物，竟然在離開去趕通告之前，掏出象徵有錢人地位的「黑卡」的附卡給Olivia買禮物，這讓鹿希派覺得有些不公平。

雖然吳宗憲在前幾個月拿回來了，但對比生日只有蛋糕的鹿希派，卻覺得不是滋味，忍不住在節目上抱怨：「真的很過分，三姊的生日禮物跟我有檔次之差。」對此，沈玉琳也說：「憲哥是台灣演藝圈，第一個藝人有黑卡的！」並強調黑卡的厲害之處，可以隨時叫一台飛機過來。