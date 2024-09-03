《萌寵明星粗乃玩》第4季本周將更新一集，邀請深受網友喜愛的「三廢弟組合」余祥銓、鹿希派、各務孝太來到觀察室，3廢弟將以直男視角看破男生們的小心思。吳姍儒（Sandy）也與弟弟鹿希派驚喜合體，鹿希派透露，因為怕姊姊錄到一半去生產而交出主持棒，自己為了填補《萌寵》主持空缺而一直備感壓力。姊姊Sandy聽到後大翻白眼，直呼「輪不到他」。

本周嘉賓們玩起真心話大冒險，百芸不避諱地直問亦凱「現場哪位異性最讓他無感」？此話一出瞬間讓觀察室所有人倒吸一口氣，孕婦Sandy也因問題太過辛辣，直喊：「立刻肚子好痛。」而被問及如遇到犀利問題會如何應對時，台日混血的各務孝太用帶有日本腔調的中文笑稱：「我聽不懂，我日本人。」

張瑞夫（左）與曹芯瑜相處過程備受矚目。（TVBS提供）

萬秀洗衣店主理人張瑞夫在本集中的表現再度令觀察室驚呼連連，他不僅記得曹芯瑜對花生過敏，還在約會中展現貼心舉動，讓2人之間的戀愛氛圍達到新高度。阿本更是被這對CP的互動引發少女心，捧臉讚道：「他們氛圍真的好好！」

但感情發展看似順利的張瑞夫與曹芯瑜，私下受訪時卻互相表示對對方無感，這一反轉讓觀察室一陣驚呼，阿本也立刻發揮他「戀綜博士」本能，對後續發展進行了專業分析與預測，讓大眾對接下來的發展多了許多期待。