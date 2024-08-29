男子阿國與女子小萱（化名）原本是夫妻，阿國被控在2010年某晚，趁家裡沒其他人，竟然色慾薰心，闖入小萱讀國小6年級的妹妹歡歡（化名）房內，利用她還在熟睡，竟將手伸入內褲撫摸下體，歡歡驚醒時，卻發現是姊夫躺在床上跟她面對面，當下不知如何是好，隔天才哭著跟姊姊說這件事。

法院審理，歡歡指控，事發當時她是國小快升國中，阿國進來房間時，她當時是睡著的，一直感覺有人在摸她的手，還伸到內褲裡摸下體，她才會醒來，就看到阿國躺在旁邊對她亂摸，阿國發現她醒了，有趕快把手收回，隔天她就哭著跟姐姐講。

小萱到庭證稱，印象中是歡歡國小六年級還沒念國中時，那天早上歡歡很嚴肅地來她房間，說她在睡覺時，阿國進房間摸她尿尿的地方，手有伸進去內褲裡面摸。小萱說，當下打電話詢問阿國後，他當天或隔天晚上就有回來，並對她還有她的媽媽下跪道歉。

阿國否認犯行並辯稱，歡歡指控的案發時間是2010年，直到去（2023）年才提出告訴，並且他與小萱在2018年離婚後，雙方還有監護權等糾紛，應是小萱挾怨報復，他沒有做過這種事情。

法官勘驗阿國與小萱的對話，小萱：「你對我妹做了什麼事？」…阿國：「我摸她啦，然後呢？」、小萱：「摸她哪裡？」、阿國：「雞掰啊。」、小萱：為什麼你可以講得那麼正義？那麼理所當然？」

法官認， 2人起初是因阿國有外遇，婚姻發生破綻而爭執，並且互相歸咎責任，小萱才會在對話時，提問阿國是否對歡歡做出某種不當行為，想要以此事反擊，若阿國未觸碰歡歡下體，豈會坦承此事。

法官審酌，阿國明知歡歡當時未滿12歲，竟為滿足一己性慾，對歡歡之身心傷害不輕。並且阿國否認犯行，雖有調解意願，但歡歡並無意願，因而無法彌補犯罪所生之損害。日前依法判決，阿國依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，處有期徒刑10月。可上訴。

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