史上最強今年第10號颱風「珊珊」今（29）日清晨登陸日本九州，日本氣象廳隨後將珊珊從「特強颱風」降級「強颱」，預估路徑顯示，接下來幾天珊珊將從日本西部貫穿至東部，最後可能從本州出海。目前狂風暴雨已在九州釀成嚴重災情，超過40人受傷，宮崎市街道滿目瘡痍，散落房屋磚瓦，也有房舍天花板脫落。

珊珊颱風在日本九州宮崎縣釀成嚴重災情。

綜合NHK、讀賣新聞、MBS電視台等報導，日本氣象廳今日宣布，珊珊於當地時間上午8時左右，從九州鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸日本，隨後氣象廳將珊珊的強度級別從「特強颱風」降為「強颱」，根據氣象廳先前的預測路徑，珊珊將從日本列嶼西部北走、一路貫穿東部，最終可能在9月3日從本州出海。

目前珊珊仍在九州移動，以每小時15公里速度向東北偏北方向移動，中心附近最大風速約為40公尺，最大瞬時風速為60公尺，日本有關單位昨（28）日晚間已對鹿兒島縣、宮崎縣、熊本縣共113萬戶、225萬人發布避難令。

珊珊已在九州釀成嚴重災情，一共約有40人受傷，包含鹿兒島縣9人、宮崎縣30人及福岡縣1人，另外有1人失蹤。

珊珊颱風在日本九州宮崎縣釀成嚴重災情。

目前宮崎幾乎全縣陷入珊珊的風暴區，宮崎市風勢強勁，平房窗戶破損、外牆剝落、傾倒，街道滿目瘡痍，散落被吹落的磚瓦，不明物品被吹上電線桿。

珊珊颱風在日本九州宮崎縣釀成嚴重災情。

另外也有宮崎市民拍下住家冷氣主機被狂風吹到倒塌的畫面；也有20多歲住在宮崎的女網友表示，昨日深夜突然颳大風，家裡突然停電、窗戶破裂，她描述當下搖晃得厲害，「以為房子要被吹走了」；此外，也有住在6樓的宮崎市民拍下天花板因狂風嚴重脫落、電線懸空、混凝土裸露的駭人畫面。