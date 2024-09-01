10號颱風珊珊先後登陸日本九州、四國，為當地帶來嚴重災情，就有日本網友統整珊珊在九州的路徑，發現奇妙巧合，引發關注，因為其颱風中心幾乎踏遍整個島上的知名溫泉，讓日人哭笑不得。
日本網友@freezedeer在推特上貼出珊珊颱風中心的行徑路線，發現登陸後從高城溫泉開始，途中經過了湯之兒溫泉、雲仙溫泉、小濱溫泉，接著又跑到九州北方的玉名溫泉、山鹿溫泉、黑川溫泉、由布院溫泉，到最後的別府溫泉出海。
@freezedeer忍不住大喊「這傢伙根本是來泡溫泉的吧」，貼文吸引超過600萬人點閱，12萬人關注，網紅「魚漿夫婦」也分享到臉書粉專，台灣網友看到也嘖嘖稱奇：「根本旅遊達人」、「颱風給自己安排了一個溫泉假期」、「看來珊珊很懂享受啊」、「九州深度遊，不用任何交通工具亦能縱橫日本」、「乾脆改名叫千尋好了」、「這颱風已經幫我規畫好下次的九州之旅了」、「泡得太爽，難怪變弱這麼快」、「珊珊來(溫泉)池」。
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