百萬YouTuber蔡阿嘎為慶祝老婆二伯的36歲生日，跟員工們自掏腰包選購精品包，讓二伯又驚又喜。蔡阿嘎聽到員工想買精品包給老闆娘時，吃醋地說：「我生日你們整我、弄我，應該要整老闆娘吧！」

二伯收到生日禮物雖然開心，但也提出疑問：「為什麼要出去買，我平時都很愛上網逛二手拍平台，最讓我喜歡的就是，有很多日本有名的二手店進駐，讓我無需出國就能輕鬆購買心儀的包。」蔡阿嘎也提到，二伯有很多閒置的包包，都拿上網拍賣，確認是正品才會發貨，加上每件商品的狀態都通過實拍照片清楚展示，有專人進行嚴格的檢查和鑑定，讓買家清楚了解商品狀況，讓買家在購買時能非常安心。

蔡阿嘎提到，有些朋友家裡有一大堆包包，但如果上網賣就能換現金，如果有欠錢的話還可以拿來還債。對精品包頗有研究的二伯則補充：「如果一個愛馬仕平均50萬，賣20個包就有八位數了。」

他們也想起「前員工」送的精品包，表示起初因為貴而捨不得丟掉，剛好藉由平台賣掉，不僅可以回收資金或換成其他款式包包，達到更高效的資源利用和個人需求滿足。