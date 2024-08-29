民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金爭議，時任柯競選總幹事黃珊珊今在澄清記者會說明，經查發現支出漏報、支出短報共340筆，金額共1937萬5409元，而會計師調節虛報金額1916萬4311元，兩個金額幾乎是相近的，沒有任何一筆錢被挪用或不見。

黃珊珊表示，今天是善後小組初步結果，對於查帳方式，因為所有支出憑證，目前在檢調扣案中，因此完全按照留下的副本、上個星期去調查局影印回來的單據做比對，以留存單據與監察院申報做核對，花了2個多禮拜，針對比對結果做說明。

黃珊珊說，8月9日當天發現有非常多廠商虛報不實，當時以為有9筆4家公司，清查後發現是7筆分列在4家公司，虛報金額1976萬4311元，但是這7筆都沒有發票資料，這是會計師自行調節金額。

黃珊珊指出，經過兩個多禮拜比對，發現在競總留存單據有憑證、有實際支出，有兩種狀況，第一種有非常多支出沒有提報，叫做「支出漏報」，有單據、有憑證、有支出，沒有報上去監察院系統，210筆、金額高達1623萬9963元，另外有「支出短報」，例如，100元只報50元，此情況共有130筆，共313萬5446元。

黃珊珊也秀出漏報與短報的支出憑證，她強調，會向監察院補正，政治獻金專戶實際運用金額，都確定用在選務上面，有實際支出、也拿到憑證，這些憑證部不需要虛報，但會計師因為申報期限屆至，非常趕，最後一個月收入捐款非常多，人力不足，來不及處理或漏報，完全沒有去檢查，就用虛報方式。

她強調，會計師調節虛報金額1916萬4311元，善後小組清查有單據卻漏報、短報1937萬5409元，這兩個金額幾乎是相近的，沒有任何一筆錢被挪用或不見，現在會將單據整理好，向監察院辦理補正，並向監察院撤銷原來虛報金額。

針對內部機制檢討，黃珊珊說明，競選總部人力吃緊，才不部門獨立作業，負責募款、小物處理，沒有監控與複查機制；各部門請管流程，為求效率由財務部直接核銷，缺乏審查機制；財務部將政治獻金所有收支憑證委外繕打、上傳申報，沒有進行複查，這也是很大缺失；另外會計師申報屆期前，就存款餘額與支出憑證的短差，沒有再去核對支出憑證有無漏失而自行調節，造成最大的錯誤，最後，經過清查比對，找到高達1900多萬單據沒有上傳，財務部在申報後與申報前都沒有複查，造成今天這樣大的錯誤，這是目前先做的內部檢討。

至於接下來怎麼做，黃說，這些單據比對完之後，一樣還是必須接受檢驗，因為將來去監察院申報，一樣要接受檢驗，還是會請第三方會計師進行查核，需要會計師簽證來申報，希望檢調針對案子能有結果、處理，把憑證交還給我們，就可以進一步進行會計師查核申報工作。

黃表示，檢調也希望我們說明對帳狀況，會向調查局回報，最後一步，要在監察院補正申報程序，撤銷虛報、補正漏報、更正誤報。黃重申，在民眾黨這次競選政治獻金專戶，目前查證結果，沒有任何錢去向不明，每一筆錢都一一比對，目前為止沒有虛報必要，而是在申報過程中，便宜行事，造成今天這麼大的誤會。