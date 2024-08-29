資料顯示，1～7月社會物流總額年增5.5％，比上半年回落0.3個百分點。主要是部分地區高溫多雨等短期因素擾動，加之新舊動能轉換進程中不同領域之間分化顯現，社會物流總額增速總體有所趨緩。進入7月份以來，工業物流穩定性增加，波動較同期有所收窄，政策帶動下進口、單位居民、再生資源物流快速回升，7月份當月社會物流總額年增5.3％，扭轉了4月以來的回落態勢。

從細項來看，一是工業品物流穩定性增強。1～7月，工業品物流總額年增5.7％，7月份年增5.1％。今年7月工業品物流總額波動幅度較同期有所收窄、行業區域增長面穩定，顯示雖然受到季節因素影響，工業物流結構調整、產業升級的步伐仍在推進。

其次是進口物流明顯反彈。1～7月份進口物流總額年增5.1％，增速比上半年提高0.3個百分點。7月份當月增速由上月下降0.4％轉為增長6.7％。本月工業生產、消費穩定恢復對進口物流形成一定支撐，物流量實現較強反彈。