儘管外界質疑，德國政府補助以國際巨頭公司為主；不過，蕭茲強調，每個企業都需要半導體，德國眾多企業也對半導體展現濃厚興趣；然而，半導體是重資本產業，德國、歐洲需要晶片製造，同時考量財政紀律，最佳的方法就是找半導體領域最強的公司。

支持半導體不只是單一公司，供應鏈、周邊配套也是相當重要，這也進一步支持新創、AI等新興產業。蕭茲也表示，Chip Act投資將於未來逐步展現成效，TSMC晶片製造也將擔綱支撐歐洲經濟韌性之重要使命。

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