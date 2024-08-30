京華城及威京集團為提高京華城土地容積率，透過台北市議員應曉薇向柯市府一再陳情，要求放寬容積率，應女疑收受高達數千萬元賄款涉嫌貪汙，檢方聲押沈慶京、應曉薇與助理吳順民3人，台北地方法院分別裁定羈押禁見。

民眾黨主席柯文哲遭檢舉在台北市長任內，處理京華城案將土地容積率提高至840％，疑涉圖利，以及北士科招標案圖利新壽案，檢廉仍在蒐證偵辦，近日將搜索並約談柯文哲說明釐清案情。

檢廉發現，京華城及威京集團於2020年2月透過應曉薇找時任台北市副市長彭振聲，要求將陳情案送交都委會，但彭認為須先經都發局評估而拒絕。京華城3月再透過應曉薇找到柯文哲後，此案便由上對下直接交辦。

柯文哲2020年3月10日與應曉薇舉行便當會，會中接受應女陳情京華城案，京華城3月17日直接向台北市政府市長室陳情，包含容積率560％及更多樓地板面積等內容，柯3月19日交辦都發局處理。

檢廉追查金流發現，威京集團、京華城透過應女向柯市府陳情放寬京華城容積率期間，雙方自2018年至2021年間有多次異常鉅額金流，應女只要為威京集團陳情後，就有錢流向應女，金額逾數千萬元，經檢廉全面清查威京集團旗下相關企業金流，懷疑威京集團疑以政治獻金，或假藉商業交易送出數千萬元賄款，涉犯《貪汙治罪條例》違背職務行賄、收賄罪。