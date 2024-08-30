億萬大導雷利史考特（Ridley Scott）執導動作史詩電影《拿破崙》（Napoleon）自全球院線上映以來熱議不斷，近日也宣布推出導演版，釋出長達48分鐘從未曝光的全新畫面，將滿足影迷期待，更加完整描繪拿破崙的傳奇ㄧ生，呈現精彩史詩傳記故事。

《拿破崙 導演版》將聚焦於約瑟芬的起源故事，呈現更多奢華的服裝設計和全新壯闊的場景。此外，片中也將收錄先前未曾曝光、著名的馬倫戈戰役，以及從拿破崙躲過暗殺到他入侵俄羅斯慘敗的歷程，為影迷們帶來更多有關這位傳奇人物的戲劇性轉折。

電影由影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）以精湛演技詮釋法國皇帝和軍事領袖，完美復刻拿破崙，與實力派女星《女人碎片》凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）飾演的約瑟芬上演精彩對手戲。以獨特的視角，講述了拿破崙快速崛起登上皇帝寶座的過程與他最終疾速墜落的命運。

《拿破崙》獲奧斯卡金像獎三項技術類獎項提名，包含最佳美術設計、服裝造型以及視覺效果。同時入圍英國影藝學院電影獎最佳英國電影獎、服裝設計、妝髮設計、視覺特效等4大獎項，並獲得美國影評人協會獎最佳服裝設計獎提名。

《拿破崙 導演版》現正於Apple TV＋熱播中。