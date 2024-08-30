宜蘭縣三星、員山等地的學生要赴羅東鎮上課，搭乘公車往往都須轉乘才能抵達，經立法委員陳俊宇爭取，經過宜蘭市區、員山鄉及三星鄉抵達羅東鎮高中職學區的722通學專車路線，在今天（30日）開學日啟用，以免頻繁的換車之苦。

陳俊宇表示，員山鄉、三星鄉的高中職學生若要通勤至羅東，相當不便，必須先搭公車、騎腳踏車或由家長接送到火車站，再轉乘火車至羅東火車站，然後再步行或搭公車前往學校，或在宜蘭轉運站搭乘多班公車轉乘才能抵達，通勤往往超過1個小時。

今年初陳俊宇開始向葛瑪蘭汽車公司建議，為通勤的學生們增設一條新的路線，提供更便捷的上學公車路線，也讓往來的鄉親有更便利的大眾運輸服務，722路線在開學前定案，並在今天啟程。

陳俊宇服務處表示，722路線從宜蘭轉運站發車，途經員山鄉、三星大義村、柯林村、羅東高工等地，最終抵達羅東轉運站，全程共有27個停靠站點；這條路線將為居住在宜蘭市、員山鄉、三星鄉及羅東鎮的同學及鄉親們提供便利的通勤服務。

陳俊宇服務處表示，722路線來回各有3個班次，從宜蘭轉運站出發的時間為上午6時30分、11時及下午3時30分；從羅東轉運站發車的時間為上午9時，及下午1時30分、5時10分。