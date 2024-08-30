京華城容積獎勵案爭議持續延燒，時任台北市長、民眾黨主席柯文哲的住家、辦公室以及黨中央，30日上午遭檢廉人員搜索。對此國民黨台北市議員鍾小平30日上午受訪時，也呼籲市長蔣萬安應該要求京華城從下週一起即刻停工，「蓋章的市長都被傳訊，還不停工嗎？」

鍾小平指出，京華城案的金流是由中華工程的子公司，透過公關費的名義先匯4700萬元給應曉薇，再由應打點科長層級，局長、副市長則是柯文哲系統，「大官以上都是好幾億，整個匯款是好幾億的大水庫，也因此彭振聲被重新搜索，應該是有金流的嫌疑加重。」

鍾小平認為，柯文哲上午大動作被檢廉搜索，之後被帶回偵訊後，就要看台北地檢署下午是用什麼罪名偵辦，如果不是圖利罪，而是違背職權收賄罪等，就是金流被抓到。

鍾小平也透露，威京集團主席沈慶京當初有多個管道和柯文哲見面，第一是柯文哲好幾年前就去過陶朱隱園，還去招待所唱歌，不只有選後才去。第二個則是已經被證實的沈慶京曾到過市長室和柯接觸，加上外面多次吃飯，根本七、八次跑不掉。

鍾小平直言，沈慶京發聲明沒有給柯文哲錢，其實就是在空中串證，代表即使被收押，柯文哲也不能承認，這要請檢察官破解。

鍾小平也說，檢調沒有傳喚時任台北市副市長的黃珊珊，直接去搜索柯文哲家有點驚訝，他已去告黃之外，今天也要加告，畢竟三次的便當會中，彭振聲都沒有去，「到底黃珊珊幫沈慶京多少、涉案多少。」呼籲檢察官嚴查。