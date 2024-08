新加坡新星劉宣怡(J.M3)2023年推出首張作品《180: Athena》備受矚目,緊接著為好萊塢電影《喜幹會Joy Ride》原聲帶獻唱單曲〈Tap Out!〉,出道至今成績斐然。近日,繼宣布與音樂才子ChrisFlow合作單曲〈All Night Long〉,J.M3在暑假尾聲推出新歌〈scared to lose me〉,是一首充滿感性與自省的作品, J.M3說:「過去我的音樂展現出比較強烈的力量感;但在新的階段,我希望能探索和表達內心更深層的情感。」

這首歌的創作靈感,來自她去年參與的好萊塢電影《喜幹會Joy Ride》原聲帶之編劇兼導演Adele Lim,當時J.M3因為參與原聲帶計劃,因緣際會有機會與Adele Lim交流,J.M3分享:「有人曾問她作為亞裔在好萊塢發展有何感受,印象最深刻的是她表示,與其拚命爭奪,不如專注於提升自己,把作品做到極致,讓別人主動來關注你。這給了我很大的啟示。」也明白了從自身提升,變得有自信才是最強大的,因此也有了〈scared to lose me〉的誕生。

劉宣怡推出新單曲〈scared to lose me〉。(華納音樂提供)

當被問到是否曾迷失自己,J.M3說:「一定有,印象比較深刻的是有一年生日覺得很困擾也蠻低落,覺得自己的目標還未達到,但爸爸傳了一句“go forth and chase your dreams”,意思是『前進去追尋夢想吧!』,那時我根本沒說出我想做音樂,當下我感覺接收到一股很強大的力量,突然有點感動得想哭。」

她更提到父母是心目中最強大的存在:「我這一生中未曾看過我爸掉眼淚,再大的事件或再傷心的時刻,他都會冷靜地先把事情解決好,都不在我們面前表現得情緒化。都以一個讓大家安心的心態對待一切。」J.M3也期望自己能成為像家人一般的存在,帶給大家力量。