新加坡新星劉宣怡（J.M3）2023年推出首張作品《180： Athena》備受矚目，緊接著為好萊塢電影《喜幹會Joy Ride》原聲帶獻唱單曲〈Tap Out！〉，出道至今成績斐然。近日，繼宣布與音樂才子ChrisFlow合作單曲〈All Night Long〉，J.M3在暑假尾聲推出新歌〈scared to lose me〉，是一首充滿感性與自省的作品， J.M3說：「過去我的音樂展現出比較強烈的力量感；但在新的階段，我希望能探索和表達內心更深層的情感。」

這首歌的創作靈感，來自她去年參與的好萊塢電影《喜幹會Joy Ride》原聲帶之編劇兼導演Adele Lim，當時J.M3因為參與原聲帶計劃，因緣際會有機會與Adele Lim交流，J.M3分享：「有人曾問她作為亞裔在好萊塢發展有何感受，印象最深刻的是她表示，與其拚命爭奪，不如專注於提升自己，把作品做到極致，讓別人主動來關注你。這給了我很大的啟示。」也明白了從自身提升，變得有自信才是最強大的，因此也有了〈scared to lose me〉的誕生。

劉宣怡推出新單曲〈scared to lose me〉。（華納音樂提供）

當被問到是否曾迷失自己，J.M3說：「一定有，印象比較深刻的是有一年生日覺得很困擾也蠻低落，覺得自己的目標還未達到，但爸爸傳了一句“go forth and chase your dreams”，意思是『前進去追尋夢想吧！』，那時我根本沒說出我想做音樂，當下我感覺接收到一股很強大的力量，突然有點感動得想哭。」

她更提到父母是心目中最強大的存在：「我這一生中未曾看過我爸掉眼淚，再大的事件或再傷心的時刻，他都會冷靜地先把事情解決好，都不在我們面前表現得情緒化。都以一個讓大家安心的心態對待一切。」J.M3也期望自己能成為像家人一般的存在，帶給大家力量。