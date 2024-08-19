歌壇「東方不敗」再傳佳音！繼台北、高雄和新加坡演唱會大放異彩、各地粉絲不斷敲碗後，張清芳今（19日）宣佈將於10月19日以「富邦金控 台灣大哥大 2024張清芳Timeless演唱會 花見特別安可場」，返場台北小巨蛋。經紀人陳鎮川特別為她寫下「花見篇」引言，「生命如花，歲月當歌，當芳華正盛、掌聲未歇，請讓我們再次相約，在人生花期最美的時刻」並按上眉批「感動將要繼續」。

張清芳親任藝術總監的「TimeLESS」演唱會，日前在新加坡開唱，受到熱烈歡迎。一登場從開門曲〈我還年輕〉唱到壓軸歌〈燃燒一瞬間〉，25首經典串起張清芳40年的輝煌音樂生涯。

張清芳將於10月舉辦「富邦金控 台灣大哥大 2024張清芳Timeless演唱會 花見特別安可場」。(上引娛樂提供)

她放送福利特別邀請現場粉絲上台合唱〈這些日子以來〉，她本來擔心沒人會上台，沒想到有三女一男粉絲自告奮勇，讓她感動說：「這是我第一次與大家這麼近的距離，他們說台北、高雄演唱會都有飛來參與，又說我的歌陪伴了他們的青春歲月。」

張清芳在新加坡演唱會上，親切與粉絲互動。(上引娛樂提供)

她在演唱自傳性作品〈你喜歡我的歌嗎？〉時微濕眼眶，下一首〈你喜歡現在的我嗎？〉才唱第一句就忍不住哽咽，主動喊停數度拭淚。待情緒稍回穩說「在台灣沒有過」，更讓台下粉絲投以更大的掌聲和加油聲，甚至跟著偶像流淚，氣氛感人。

演唱會結束後觀眾仍不想離開，大聲吶喊安可，讓張清芳在後台深受震撼重返舞台，她一上台就撒嬌說：「我今天唱很多首歌耶」、「你們都不回家嗎？你們看樂手都走光了耶～」此時，台下又爆出「清唱、清唱」，她嘟嘴：「清唱？怎麼可以讓我一個人呢？他們（樂隊）有領錢的耶。」趕緊呼喚樂手們就位，並打趣說：「謝謝你們。我剛剛衣服拉鏈已經拉下去了，因為你們，現在又拉上來了。」最後在張清芳邀請全場大合唱〈別來無恙〉下，新加坡站完美落幕！

張清芳日前在新加坡開唱，兒子Nathan擔任嘉賓。(上引娛樂提供)

而張清芳在美國讀大學的大兒子Nathan，第3度擔任她演唱會嘉賓，母子倆不僅在台上鬥嘴，更牽手合唱〈這世界〉一曲，她更語出驚人說：「這應該是Nathan最後一次，跟我同台唱這首歌。」兒子雖在台上開母親年紀梗笑話，媽媽也反譏現在年輕人難搞，母子日常對話搬上台，讓粉絲感到親切感十足。事後，張清芳回味寫下「未來的他，將會越飛越遠了，期待以後他的人生舞台。」