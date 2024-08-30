至於未來管理團隊陣容，中嘉表示，董事會一致同意將優先自內部拔擢，首波人事安排為中嘉資深副總經理陳佐銘新任營運長，並暫代總經理。

賴弦五曾擔任台灣大總經理、台灣之星總經理，在電信業界輩份甚高，台灣大合併台灣之星案敲定後，賴弦五轉任中嘉擔任副董事長暨執行長。中嘉表示，賴弦五自2019年初加入中嘉集團擔任副董事長，並於後期兼任執行長一職。

此次異動由中嘉董事長郭冠群於一級主管會議中，親自宣布，並特別感謝賴弦五五年多來的戮力貢獻，郭冠群表示，對於弦五的傑出貢獻深表感謝，他的遠見與執行力都是中嘉能有今日新局的重要關鍵。也期許團隊接續前行、踏實完成下一階段的營運目標。

賴弦五任內規劃公司組織再造、重金投入寬頻建設及品牌、擴大經營區域，賴弦五率產業之先的布局，業界有目共睹，賴弦五表示，他的階段任務已完成，接下來另有生涯規劃，相信團隊能持續為客戶帶來價值、為產業開創變局。