房市在今年上半年明顯回溫，加上新青安房貸專案對民眾吸引力極大，讓各家公股銀行房貸業務皆「強強滾」。為避免信用資源過度集中不動產貸款，中央銀行近期要求34家國銀，在9月6日前，提出自主管理不動產貸款具體量化改善方案；不過，在央行出手前後，也陸續傳出公股銀行疑似「限貸」，房貸審核時間難以預估，造成購屋民眾深陷違約危機，引起行政院關注。

據了解，會中金管會銀行局報告公股銀與民營銀行房貸業務狀況，行政院院長卓榮泰也向財政部與公股銀了解民眾申貸的實際狀況。與會人士轉述，卓榮泰強調，公股銀身為社會公器，有社會責任，不能讓首購族找不到銀行貸款。不過，新青安房貸專案利率較優、量也較大，配合政策的同時也要做好的貸前甄審和貸後管理工作。

與會人士指出，會中沒有談到新青安政策會有任何改變，在銀行法72-2「天條」下，銀行只能自行想辦法調整結構，讓「分母」擴大、才能讓「分子」也提高。