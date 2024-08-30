國民黨立委陳玉珍日前偕同金門縣多位議員，以及台、金兩地的旅遊觀光業者一同赴北京訪問，據傳大陸國台辦主任宋濤表示「不會讓訪團空手而歸」。據大陸文旅部網站30日發布消息稱，應金門縣民意代表參訪團請求，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。

為爭取陸客赴金門旅遊，金門縣議會議長洪允典、國民黨立委陳玉珍偕同金門縣多位議員及台、金兩地旅遊觀光業者前往北京訪問，22日下午拜會大陸國台辦主任宋濤。據陳玉珍轉述，宋濤表示不會讓訪團空手而歸，因此她採正面樂觀的態度。

陳玉珍此前受訪表示，雙方並未具體談到開放的時間點，但她個人希望是在大陸十一假期之前，如果早一點宣布，可以讓大陸民眾先辦簽證等手續，但也要給大陸一些時間來進行相關部門的溝通。他還在會面中提出，陸生、兩岸青年、年輕學者到金門做相關交流。

據當時隨行的金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信轉述，有金門旅行業者於會見時建議，盡快恢復海西四省的20個自由行城市居民可赴金門旅遊，不要只局限於福建遊客。他解釋，金門也屬於福建，因此對其他福建居民的吸引力不大，客源也不會很充裕，需要靠省外的市場。

對此，陸委會副主委梁文傑22日在記者會曾說，政府再三表示，歡迎更多陸客到金馬旅遊，若陳委員此行有任何進展，能夠讓陸客到金門的話，「我們都非常樂見」。