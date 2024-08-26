大陸已開放旅客前往馬祖旅遊，傳金門也有望解禁，觀光業認為兩岸可有進一步突破，交通部代理部長陳彥伯表示，樂見陸方開放，旅行業也做好準備，而後續交流仍會秉持對等尊嚴、健康有序的原則推動兩岸觀光。

福建省8月22日宣布開放大陸旅客赴馬祖的旅遊，立刻就有業者提出申請簽證。金門則被認為是下一個開放的點，旅遊業者指出，現在大門漸漸打開，政府應趁勢釋出訊號，讓陸客到本島旅遊。

陳彥伯回應，交通部樂見且歡迎大陸的開放措施，相關旅行業者也做好準備，但是兩岸後續的交流，會秉持著對等尊嚴、健康有序，在整個兩岸的情勢下，滾動檢討繼續推動觀光旅遊。

被問到明天就是賴清德總統就職100天，前部長李孟諺是否有交代任務？陳彥伯表示，交通部是一個團隊，各部門都秉持著專業與熱情繼續努力，雖然目前稍有人事上的異動，但是大家都是秉持服務不中斷的精神，繼續推動業務。後續會在這樣的原則下，聚焦有關安全永續和科技上比較核心的業務，希望能夠打造台灣成為一個便捷安全及創新的行旅環境。