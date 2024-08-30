國民黨立委賴士葆嘲諷，林右昌時代的官員被起訴，民進黨卻要謝國樑道歉，到底是誰監督管理不周，該出面道歉？（資料照片）

基隆地檢署日前偵結大日公司行賄基市府官員案，並起訴多達11人，由於事發時為前朝林右昌主政，藍綠近日對此火爆互槓。 國民黨立委賴士葆酸說，罷樑源自東岸停車經營權易人，動機原本就不單純，如今林右昌時代的官員被起訴，民進黨卻要謝國樑道歉，到底是誰監督管理不周，該出面道歉？道理其實很清楚，再硬拗就鬧笑話了。

賴士葆在臉書發文指出，回顧罷樑案起因是謝國樑上台之後，因大日公司已經涉及行賄等弊案，不符合優先續約條件，由別家廠商得標，所以收回東岸停車場經營權是站在維護基隆市民的權益。後來演變成未能得標的廠商與未選上市長的民進黨結合，把基隆市政府及市長謝國樑當成共同敵人，執政黨在罷樑行動的痕跡處處，雙方變成利益共同體，希望藉著拿回執政權，創造雙贏，罷樑的動機原本就不單純。

賴士葆說，基隆罷免謝國樑案正在如火如荼進行，基隆地檢署最新偵結大日案，證實大日公司涉嫌行賄官員，就在林右昌擔任基隆市長的期間，長達5年，官員持續收取賄款，圖利廠商，將招標資訊以手機拍照傳給大日公司，11名官商被起訴。

賴士葆指出，基隆市府前發言人游本明說涉案技正是前張通榮市長信任的幕僚，所以大日案被起訴是還給林右昌一個公道。這樣離譜的解讀走遍天下也說不通啊！林右昌擔任市長期間官員收賄，怎麼牽拖到前朝，還要謝國樑道歉？這就滑天下之大稽了，不是先說或敢說就贏，這是要受公評的公共議題。

賴士葆強調，基隆地檢署的起訴書出爐，藍綠各自南轅北轍不同的解讀，中文字不難懂，藍營解析重創罷樑的正當性，綠營說這是政治抹黑帶風向，指稱是為了搶救罷免而甩鍋。基隆地檢署對林右昌時代的官員起訴，是誰監督管理不周？誰該出面道歉？道理很清楚，再硬拗就鬧笑話了。