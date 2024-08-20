民進黨祕書長林右昌20日上午受訪時，指基隆市長謝國樑會遭公民團體罷免的主因，不在於東岸商場的產權歸屬，而在於謝就任後一連串的行為，讓人質疑是「掏空基隆」。基隆市政府發言人呂謦煒則表示，林的說法顛倒是非，前朝未能積極護產，才導致謝市府為前朝收爛攤子。

呂謦煒指出，前市府就東岸停車場與大日公司簽訂OT案合約，後大日公司又與NET主富公司簽約，將停車場增建為商場，將OT案硬變成ROT案。其中林市府不僅知情，甚至積極促成，導致市府粗估約短收數十億的營運權利金。同時林前市府也未積極要求NET將增建部分之產權登記給市府，導致市產差點淪為財團所有，市府對此感到遺憾。

呂謦煒指出，目前市府在東岸商場相關的法律訴訟及審議，已獲得四連勝。若林右昌也認同東岸商場產權應屬於市府，則市長謝國樑依法排除違法廠商，就沒有任何強盜行為可言。對林右昌邏輯前後不一的說法，市府亦表遺憾。

另外，NET主富公司不滿東岸商場ROT促參案由微風公司得標，向財政部提出異議，財政部不僅正式駁回，更認為NET的說詞只是其主觀見解且欠缺客觀事證，不足採信，因此根本沒有林右昌口中「賤價給關係密切財團」一說。對於林右昌無視客觀事實的說法，市府深表遺憾。

至於林右昌指稱謝市府將東岸、博愛停車場委商20-30年涉掏空基隆，呂謦煒質疑，前台南市長、現任總統賴清德時推動的台南海安路停車場ROT案，年限就是20年，難道林右昌認為賴清德的20年可以，謝國樑的20年就不行？

呂謦煒強調，基隆市政府不會受到外界政治鬥爭、操作輿論之影響，將持續守護市民權益，捍衛市產的決心絕不動搖，相信市府立場會獲得多數市民的支持與認同。