國民黨基隆市黨部於今(21)日上午十時，召開「法院認證，市府連勝！罷免失去正當性！」記者會，基隆市議員藍敏煌、俞叁發、郭美秀等人針對東岸商場廠商與市府的法律訴訟案迄今，經法院審理判決結果，分別在：6月21日、8月7日、8月13日駁回廠商主張，再加上財政部於8月15日駁回廠商申訴，基隆市政府可說是在法院及行政院財政部認證之下獲得四連勝，這樣的結果等於是對延燒將近九個月的各方爭議做一次清楚的定調：「市府依法行政，合法沒問題！」相對來說，也證明民進黨與罷免團體想藉由操弄「東岸商場OT案」來罷免謝國樑的訴求，完全失去了正當性！

藍敏煌指出，謝國樑市長上任後，依法重新招標東岸商場OT案，NET因為沒有得標挾怨報復，讓原本只是一個單純且成功的促參案被模糊焦點，加上民進黨從中央到地方傾全黨持續攻擊醜化導引之下，演變成後來挺NET、反謝國樑的風向，最後更成為發起罷免案的政治陽謀！

俞叁發表示，大日公司以與基隆市府簽的五年OT合約，卻以ROT方式轉租NET十年，完成增建後，但這些增建部分的產權理應移交給基隆市府，但林右昌竟默許這一切發生，黑箱的決策過程令人匪夷所思。

郭美秀強調，基隆市府基於現今明確契約關係的乙方（微風），優先保證履約關係能正常運行，如未履約，極可能破壞基隆市府信譽，造成企業不願至基隆投資。她進一步指出，市府四連勝顯示當初罷免案的緣由，即東岸商場爭議性不復存在，故罷免案失去其正當性。

針對林右昌前市長昨（20日）批評謝國樑市長掏空基隆，藍敏煌於受訪時表示，林右昌八年還債26億，而謝國樑上任一年就還了9億，相比起來謝國樑市長更會持家。他進一步指出，市政府所能運用的經費均是由議會通過之預算，故無掏空基隆之疑慮。

另，針對民團與民進黨質疑謝國樑市長點交東岸商場的行為是強盜，藍敏煌強調，現在法院已明確判決東岸商場為市產，謝國樑市長團隊依法點交行為並無不法，反而是NET強佔市產，侵害市民權益。

藍敏煌最後強調，罷免案已成定局，將於10月13日星期日舉行投票，本黨呼籲基隆市民理性面對這場罷免選舉，請大家挺身而出，用不同意罷免來反制民進黨的惡質操作，以避免台灣陷入一連串的罷免潮！