桃園市政府為應水資源多元開發利用，2019年開啟了桃園市各水資源回收中心放流水回收再利用的專案計畫，並推動「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」興建北台灣第一座再生水廠，將於今年9月1日正式供給南亞塑膠工業股份有限公司錦興廠再生水每日8千噸，後續將於今年10月1日起供給台灣中油公司桃園煉油廠再生水每日1萬噸。

桃園市政府水務局表示，桃園北區水資中心再生水BTO計畫，是台灣邁向循環經濟非常重要的里程碑，也是企業落實永續發展的重要建設，該計畫分三期推動，第一期興建可產4萬噸再生水量，全期最大可以擴充到日產11.2萬噸再生水量，為北台灣首座且最大規模的再生水計畫。

水務局說明，桃園北區再生水廠第一期於2021年開始建置，花費約4年的工期，經費近40億元，第二期預計2028年後完工，但因目前尚未找到供水端，而國土署的計畫須有明確的供水對象才可爭取經費，水務局也希望明年度可以拿到航空城的用水契約，並開始第二期的工程，第三期則預計在2032年後。由於近年枯水期越來越頻繁，盼透過大廠使用再生水廠後，可以將此計畫推動得更快速。

水務局提到，除了桃園北區再生水廠外，未來將有文青再生水廠，預計2026年底完成，2027年開始供水，將分二期建設，全期可供給每日1萬噸的再生水給華亞科技園區內廠商使用。

另水務局也說，中壢再生水廠將分四期建設，全期可供給每日8.8萬噸的再生水給中壢工業區及相關科技園區使用，除可將水資源循環再利用，也可提供廠商保險用水，避免枯水期無水可用的窘境，以紓解石門水庫水源需求，但因國土署計畫尚未核定經費，待經費撥款後才會開始建設。