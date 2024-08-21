桃園市農業局推動「桃園好農」品牌在今年度已創造極大聲量，除導購平台不定期規畫促銷，也與統一超商推出水蜜桃牛奶霜淇淋、國道「桃園好農」專區及統一超商好鄰居文教基金會合作，推動食農教育，將再於9月推出「水蜜桃爆爆珠思樂冰」。

農業局20日攜手統一超商舉辦「桃園好農行銷記者會」，桃園市長張善政與統一超商好鄰居文教基金會董事長林啟昌親臨活動現場，展示桃園好農導購行銷網的成果，屛說明桃市府攜手統一超商推廣環境友善的桃園農產品，讓消費者能買到新鮮的當地、當季食材，減少碳足跡，同時也給優良在地小農更多支持。

統一超商推動企業ESG不遺餘力，繼今年6月推出水蜜桃牛奶霜淇淋吸引消費者品嚐在地水蜜桃製成的美味冰品，統一超商全新風味思樂冰「水蜜桃爆爆珠思樂冰」，將於9月4日在全台約1500家7-ELEVEN門市搶先上市水蜜桃風味思樂冰，並於9月18日加碼推出「拉拉山水蜜桃爆爆珠」，搭配升級成加料的咀嚼系思樂冰。

此外，8月底於統一超商七大國道服務區推出桃園好農專區，進攻旅遊的伴手禮市場，未來也將上市於7-ELEVEN部分門市。記者會上也宣布為了增進消費者對農業生產過程的了解，並促進食農教育的普及，與統一超商好鄰居文教基金會共同打造精美永續繪本，以寓教於樂的方式呈現食農教育，共計發4萬本，於暑期期間在全國7-ELEVEN門市舉辦2000場次食農教育，學子可於食農教育繪本體驗中，認識桃園農業及產業發展。

此次推出的「水蜜桃爆爆珠思樂冰」結合了桃園本地優質水蜜桃的甜美滋味，變身成為趣味十足的爆爆珠，為消費者帶來獨特的口感體驗。這款新產品不僅展現了桃園豐富的農產品資源，還突顯了創新飲品的潮流。

張善政表示，桃園的農業以其優質和美味著稱，很高興能與統一超商合作，期望「水蜜桃爆爆珠思樂冰」能成為消費者的夏日新寵，並帶動本地農業經濟的發展。為消費者提供多元且創新的產品。與桃園好農的合作，是企業對本地農業支持的一部分，也希望通過這次合作，讓更多人認識並喜愛桃園的農產品。

農業局長陳冠義表示，「桃園好農」精選桃園在地優質農產品，其中有機認證、產銷履歷或生產追溯的農特產品、雞蛋等，更有旅客來臺不容錯過的伴手禮，此次與統一國道服務區合作，分別在關廟服務區、仁德服務區、東山服務區、泰安服務區北站、泰安服務區南站、清水服務區、大安服務區，設置「桃園好農」專區，並持續推出超值促銷活動，期待世界看見桃園農業。