倒數2個月，由超級圓頂主辦、輝葉按摩椅呈獻的劉德華「今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024台北站」，10月31日起就要在台北小巨蛋登場。劉德華暌違11年再度攻蛋，粉絲求票若渴，因此購票方式採預先登記抽選制，抽選時由勝隼國際法律事務所律師到場見證。從8月25日15：28分至30日15：28分為止，共有84萬人次進行登記，搶購4場約4萬張門票，永遠的天王魅力果然歷久不衰。

「今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024」7月5日自上海展開，足跡已踏過廣州、北京、南京、成都、杭州等城市，本周正在重慶演出，台北則是在香港壓軸前的倒數第二站。得知想來參加演唱會的觀眾人數如此踴躍，劉德華感動表示：「距離上一次台北演唱會已經11年了，很想念大家，知道這麼多人來登記看我的演唱會，我很感動。非常感謝每一位支持我的朋友，我會以最誠摯的舞台呈現給大家，我們台北小巨蛋見，謝謝。」

劉德華將來台開唱，吸引84萬粉絲搶票，大展高人氣。（台灣映藝、超級圓頂提供）

除了舞台上載歌載舞、演唱近30首招牌歌曲，粉絲們在「今天⋯is the Day巡迴演唱會2024」期待的，還有劉德華與他們話家常，例如演唱〈17歲〉時，他分享自己17歲時已有星夢、夢想成為一個巨星；沒想到日後他真的成了巨星，而且紅了一輩子。〈17歲〉這首歌是他40歲的創作，一晃眼也唱了20多年。

劉德華將來台開唱，吸引84萬粉絲搶票，大展高人氣。（台灣映藝、超級圓頂提供）

至於闊別11年的台北小巨蛋，劉德華會帶給觀眾什麼樣的驚喜？粉絲十分期待，由輝葉按摩椅呈獻的「今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024台北站」，將從10月31日起至11月3日，連續開唱4天，更多相關訊息請鎖定主辦單位超級圓頂FB粉絲頁。